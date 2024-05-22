«Нельзя выйти на улицу»2
- 22.05.2024, 15:13
- 2,782
Жители Гомельской области страдают от нашествия мошек и гнуса.
Жители южных регионов Беларуси продолжают страдать от нашествия назойливых мошек и гнуса. О ситуации в Гомельской области рассказали в эфире телерадиокомпании «Гомель».
Гомельчане жалуются, что в конце мая мошек на улице столько, что находится на улице практически невозможно.
- Нельзя выйти на улицу, сидеть нельзя, ничего на огороде не сделаешь - мошек море, - подчеркнула местная жительница Татьяна Удовина.
Жители региона поясняют, что больше всего мошек утром и перед дождем. Спасаться от назойливых насекомых многие пытаются с помощью репелентов. Медики рекомендуют применять эфирные масла - лаванду и гвоздику. Однако выясняется, что перед дождем от гнуса не спасает ни то, ни другое - насекомые становятся наиболее агрессивными, и от них уже ничего не помогает.
Укусы мошек наиболее опасны для детей и аллергиков. К счастью, опасные болезни европейская мошка не переносит.
- Подождать нужно три-четыре недели. Дальше мошек не будет, - пояснила Ирина Куроченко, старший преподаватель кафедры биологии Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины.