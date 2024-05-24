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Украинские бойцы взяли в плен оккупанта, переодевшегося в форму ВСУ

  • 24.05.2024, 10:53
  • 1,604
Украинские бойцы взяли в плен оккупанта, переодевшегося в форму ВСУ
Фото: Getty Images

Во время ночного штурма.

Украинские пограничники в Донецкой области взяли в плен россиянина. Оккупант надел форму украинской армии.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

Пограничники рассказали, что во время ночных штурмов захватчики малой группой пытались зайти на украинские позиции в Донецкой области. Бойцы бригады «Помста» нанесли огненное поражение и заставили противника отступить.

Однако один из российских штурмовиков решил сдаться в плен. Для этого он надел китель украинской армии, который якобы нашел во время движения к позициям пограничников.

Пленного оккупанта передали правоохранительным органам.

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