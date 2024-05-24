Украинские бойцы взяли в плен оккупанта, переодевшегося в форму ВСУ
- 24.05.2024, 10:53
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Во время ночного штурма.
Украинские пограничники в Донецкой области взяли в плен россиянина. Оккупант надел форму украинской армии.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook.
Пограничники рассказали, что во время ночных штурмов захватчики малой группой пытались зайти на украинские позиции в Донецкой области. Бойцы бригады «Помста» нанесли огненное поражение и заставили противника отступить.
Однако один из российских штурмовиков решил сдаться в плен. Для этого он надел китель украинской армии, который якобы нашел во время движения к позициям пограничников.
Пленного оккупанта передали правоохранительным органам.