Россияне начали бегство из Джанкоя 3 24.05.2024, 12:01

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Оккупанты в панике стремятся рассредоточить свои войска и технику в Крыму.

Армия РФ начала эвакуацию своих военнослужащих из Джанкоя (север оккупированного Крыма), а также активно восстанавливает аэродромы в глубине полуострова.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ» со ссылкой на информацию, полученную от своих агентов в различных подразделениях ВС РФ.

«Российские войска начали эвакуацию части своего личного состава из Джанкоя. Одновременно с этим активными темпами начато восстановление и, вероятно, модернизация аэродромов в глубине Крыма, таких как Кировское (в районе Феодосии) и Багерово (в районе Керчи)», — отмечает «АТЕШ».

В то же время, партизаны уверены, что, несмотря на все усилия, оккупанты не смогут в скором времени построить для своих самолетов соответствующие закрытые укрытия. Причина - в сложных технологических процессах, высокой стоимости строительства и значительного времени, которое требуется для возведения таких объектов.

«Действия оккупантов свидетельствуют о стремлении рассредоточить свои войска и технику в Крыму в преддверии новых успешных атак Сил обороны Украины», — уверены партизаны.