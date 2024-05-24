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Лакирнулись скрепы

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 24.05.2024, 15:58
  • 2,340
Лакирнулись скрепы

В тренеры Белоусову можно было бы дать Медведева и Захарову.

Нет фантазии у начальства. Одно и то же, одно и то же. Взяли и приговорили профессора Чикагского университета, экономиста Константина Сонина в 8.5 годам. Заочно, понятное дело.

А что бы вместо этого не выступить сильно? Не использовать новые формы борьбы с недругами?

Взяли бы и вместо приговора высвистали в Кремль «экономического стратега» Белоусова и дали задание – объявить рэп-баттл через телемост экономисту Сонину и разбить его в стихотворной, матерной форме, повествуя об экономических успехах последних лет.

Как известно, суть рэп-баттла в том, что «два рэп-исполнителя оскорбляют друг друга и превозносят себя на потеху публике, используя заранее подготовленные рифмованные строки». В тренеры Белоусову можно было бы дать Медведева и Захарову.

Вышел бы Белоусов перед Сониным и начал речитатив: «Эй, Сонин, что ты там в Чикаго, б**ь, стоишь? На наших успехах ты подгоришь, Росстат нарисует любые цифры, и ты закипишь, на Луну, как мы с Путиным, не улетишь».

Потом голосование по стране объявить, кто победил, в программах Соловьёва это событие обсудить. «И так далее, и так далее». Всё как-то поживее в державе стало бы, дохнуло чем-то новым, лакирнулись бы скрепы. Да и Белоусов слегка бы оттаял, вид у него всегда какой-то примороженный.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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