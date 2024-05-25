Китай показал имитацию ракетных ударов по Тайваню 1 25.05.2024, 11:18

Видеофакт.

24 мая китайская армия показала имитационные ракетные удары с применением авиации против Тайваня во время тренировок. Об этом сообщает Reuters.

Пекин начал учения для наказания нового президента Тайваня Лай Чинте. В них участвует боевая авиация с бомбардировщиками и истребителями. Самолеты создали несколько штурмовых формирований в водах к востоку от Тайваня. Они имитировали атаки в координации с военно-морскими кораблями. По сути Китай отработал свою способность «захватить власть» и контролировать ключевые районы Тайваня.

Двухдневные учения, по словам тайваньского чиновника, включали имитацию бомбардировки иностранных кораблей. Они начались через три дня после инаугурации Лая Чинте на должность.

Just another day. Official animation video released by China shows bombing of Taiwan even as the Chinese military continues its exercise encircling Taiwan for the second day. pic.twitter.com/Z3B04GIHXE — Ankiit Koomar (@AnkiitKoomar) May 24, 2024

Китай считает Тайвань своей территорией и Лая они считают «сепаратистом». Пекин резко раскритиковал инаугурационную речь, в которой Лай Чинте призвал Китай прекратить угрозы и добавил, что стороны не подчиняются друг другу.

«Эти учения являются вполне обоснованными, законными и необходимыми для борьбы с наглостью «независимости Тайваня» и сдерживания вмешательства и вмешательства внешних сил», — сказал У Цянь, представитель министерства обороны Китая.

Высокопоставленный представитель службы безопасности Тайваня заявил, что китайские бомбардировщики совершили имитационные атаки на иностранные корабли вблизи восточного конца канала Баши, который отделяет Тайвань от Филиппин. К этому также привлекли боевые корабли.

Офицер по связям с общественностью 7-го флота ВМС США заявил, что он обращает внимание на «все действия» в Индо-Тихоокеанском регионе и «очень серьезно» относится к ответственности за сдерживание агрессии в регионе.