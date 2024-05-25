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Появилось видео момента удара РФ по ТЦ в Харькове

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  • 25.05.2024, 20:43
  • 4,772
Появилось видео момента удара РФ по ТЦ в Харькове

В гипермаркете могло находиться более 200 человек.

Появилось видео момента российского удара по ТЦ «Эпицентр» в украинском Харькове 25 мая.

Видео опубликовала областная прокуратура.

На кадрах виден момент прилета вражеского снаряда по ТЦ, после чего над зданием поднимается густой темно-серый дым.

Днем в субботу, 25 мая, российские войска попали двумя КАБами в Эпицентр в Харькове. Известно по меньшей мере о двух погибших. В гипермаркете могло находиться более 200 человек.

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