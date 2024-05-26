Удар под дых Лаврову Телеграм-канал «СерпомПо»

26.05.2024, 9:05

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Он сейчас трясет головой, словно Ипполит Матвеевич после известного разговора с Остапом Бендером.

Что же это такое творится в Европе. Лавров два года гудит об «отмене русской культуры на Западе», а «Золотую пальмовую ветвь» дали фильму с российскими актерами!

Это удар под дых от европейского «сына» российскому «папаше». Верно, он сейчас трясет головой, словно Ипполит Матвеевич после известного разговора с Остапом («Вот тебе ночные прогулки по девочкам!»).

И вторая европейская наградная подлость – российские актеры даны в американской «обертке» - приз получил американский фильм «Анора» Шона Бейкера.

Вот так, «товарищи» - Лавров, ДБ-«дипломатия», Любимова и прочие. Наши российские актеры в Каннах в триумфаторах, а вы продолжайте сидеть в своей санкционной заднице с вашим Михалковым, его студией «Три Т» и госденьгами, выкинутыми на киномусор. «Удар состоялся, заседание продолжается».

Телеграм-канал «СерпомПо»