Украина установила новый рекорд, ударив по РФ на 1520 километров 3 26.05.2024, 17:14

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БПЛА долетел до Орска.

Украинский беспилотник упал на рекордном расстоянии от линии фронта, обновив рекорд. БПЛА упал в окрестностях российского Орска, сообщили российские СМИ со ссылкой на источники.

Орск еще на 140 километров дальше от линии фронта, чем город Салават в Башкортостане, который до этого был самым удаленным от украинских позиций населенным пунктом, подвергшимся атаке беспилотников.

Таким образом, отмечает dialog.ua, украинский беспилотник впервые преодолел расстояние в 1520 километров.

Целью самой дальней до сегодняшнего дня атаки украинского беспилотника был нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефтехим» в городе Салават. Он подвергся удару 9 мая. Салават находится в 1380 километрах по прямой от контролируемого ВСУ города Краматорск в Украине.

Расстояние от Краматорска до Орска — 1520 километров. При этом реальное расстояние, которое должен пролететь беспилотник до Орска, должно быть еще больше, потому что ему нужно облетать территории северного Казахстана.

На территории города находятся нефтеперерабатывающий завод «Нефтеоргсинтез», а также выпускающий артиллерийские гильзы Орский механический завод.