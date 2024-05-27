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Парад путинских болтунов

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 27.05.2024, 8:42
  • 6,654
Парад путинских болтунов

Результат – ноль.

Первый зампред правительства России Мантуров сообщил, коснувшись авиации, что Россия «получила хороший урок», когда иностранные компании, включая Boeing и Airbus, «за один день» покинули рынок страны. Такого, дескать, больше не повторится.

Китай, Индию, другие страны, называемые ДБ-«дипломатией» «дружественными» Boeing и Airbus не покинули, а продолжают продавать туда самолёты, а вот Россию покинули.

Чтобы такое «больше не повторилось», власти в России нужны другие. И компании вернутся, и всё остальное. Чего Путин, при соучастии своих подчинённых (включая Мантурова) лишил россиян.

И о российском авиапроме стоит добавить в связи с болтуном Мантуровым. Что еще «не повторится»? Мантуров сидел в правительстве с 2012 года министром промышленности, до этого еще пять лет там же замминистра. Результат – ноль.

Гражданского авиапрома в России, сопоставимого хоть в какой-то степени с мировыми гигантами, нет. Это личный результат среди прочих и Мантурова. То же самое можно сказать и о российском автопроме. Четверть века парада путинских болтунов.

Telegram-канал «СерпомПо»

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