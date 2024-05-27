ВСУ сожгли «непобедимый» российский танк «Прорыв» 1 27.05.2024, 16:39

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Яркое видео.

Украинские воины из 47-й ОМБр «Магура» с помощью дронов-камикадзе уничтожили новейший российский танк Т-90 «Прорыв».

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на вражескую бронемашину и детонации боекомплекта бойцы опубликовали на своей странице в соцсетях.

«Говорят, что сжечь аналоговнетовский Т-90 очень трудно. На счету нашего подразделения уже 6 Т-90 «Прорыв». Все 6 остановлены во время движения, 2 из них с мгновенной детонацией, 2 сожгли во время повторного поражения и 2 зажечь не удалось. В данном случае наш дрон-камикадзе попал в моторный отсек - остановив танк. Кто-то из смежных подразделений нанес поражение в верхнюю часть башни - повредив оптику наведения. Затем несколько дружественных подразделений пытались зажечь танк, но не получилось. Нам надоело наблюдать за этим и один из наших пилотов решил показать мастер-класс, попав четко между башней и корпусом», - отмечают в комментарии украинские воины.