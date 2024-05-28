закрыть
28 мая 2024, вторник, 12:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Польши сделал заявление об отправке войск в Украину

  • 28.05.2024, 11:17
  • 2,630
Глава МИД Польши сделал заявление об отправке войск в Украину
Радослав Сикорский

Путин должен гадать о намерениях Запада.

Правительство Польши не должно исключать отправку войск в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Reuters.

Однако министр не уточнил, какую роль будут играть польские войска.

На вопрос, готова ли Польша отправить войска в Украину, Сикорский ответил: «Мы не должны исключать этого. Мы должны оставить Путину гадать о наших намерениях».

Сам Сикорский ранее заявлял, что присутствие войск НАТО в Украине «не немыслимо».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин
«Четыре источника» и визит в Беларусь
«Четыре источника» и визит в Беларусь Виталий Портников
Сигналы и знаки
Сигналы и знаки Ирина Халип
Генералов берут пачками
Генералов берут пачками Владимир Пастухов