Глава МИД Польши сделал заявление об отправке войск в Украину
- 28.05.2024, 11:17
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Путин должен гадать о намерениях Запада.
Правительство Польши не должно исключать отправку войск в Украину.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Reuters.
Однако министр не уточнил, какую роль будут играть польские войска.
На вопрос, готова ли Польша отправить войска в Украину, Сикорский ответил: «Мы не должны исключать этого. Мы должны оставить Путину гадать о наших намерениях».
Сам Сикорский ранее заявлял, что присутствие войск НАТО в Украине «не немыслимо».