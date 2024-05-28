Глава МИД Польши сделал заявление об отправке войск в Украину 28.05.2024, 11:17

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Радослав Сикорский

Путин должен гадать о намерениях Запада.

Правительство Польши не должно исключать отправку войск в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Reuters.

Однако министр не уточнил, какую роль будут играть польские войска.

На вопрос, готова ли Польша отправить войска в Украину, Сикорский ответил: «Мы не должны исключать этого. Мы должны оставить Путину гадать о наших намерениях».

Сам Сикорский ранее заявлял, что присутствие войск НАТО в Украине «не немыслимо».