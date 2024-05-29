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«Участники этих преступлений понесут наказание»

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  • 29.05.2024, 10:46
  • 2,436
«Участники этих преступлений понесут наказание»
Архивное фото «Белсат»

Как взаимодействуют пограничники двух диктатур.

28 мая пограничники Беларуси и России по советской традиции празднуют свой профессиональный праздник. Глава российской пограничной службы и первый заместитель главы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что «взаимодействие с белорусскими коллегами осуществляется на высоком уровне». И службы режимов системно обмениваются «новыми подходами» в охране государственной границы. Читатель сайта Charter97.org предположил, в чем может заключаться их совместная работа:

— Скорее всего, лукашенковские пограничники обучают русских коллег терроризировать соседей из ЕС мигрантами. Их глава Константин Молостов (кстати, уроженец Саратовской области) до повышения возглавлял Гродненскую пограничную группу и активно участвовал в мигрантском кризисе. А рашистские пограничники обучают лукашенковских коллег «фильтрационным» мероприятиям и похищениям людей, которыми они регулярно занимаются в Украине.

Преступления пограничников двух диктатур получили заслуженную оценку в мире, и их участники понесут наказание.

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