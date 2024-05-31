В Минске вынесли приговор топ-менеджерам «Белинвестбанка» 31.05.2024, 12:24

1,978

Суд проходил в закрытом режиме.

В Минском городском суде вынесли приговор по делу экс-руководителя «Белинвестбанка» Андрея Бриштелева и других топ-менеджеров. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры. Суд проходил в закрытом режиме.

Андрея Бриштелева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, лицом, занимающим ответственное положение (ч.3 ст.430) УК Беларуси. Его приговорили к 12 годам колонии усиленного режима со штрафом в размере 2000 базовых величин (80 тыс. рублей).

Бывшего исполнительного директора «Белинвестбанка» Андрея Романенко и начальника одного из структурных подразделений банка Игоря Пискунова признали виновными в злоупотреблении властью или служебными полномочиями (ч.2 ст.424). Кроме того, Пискунова признали виновным в пособничестве в даче взятки (ч.6 ст. 16, ч.2 ст.431) Ук Беларуси. Какой приговор им вынесли — не сообщается.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, информация о задержании Андрея Бриштелева появилась в конце апреля 2022 года. После этого «Белинвестбанк» был несколько месяцев «обезглавлен». Основным акционером «Белинвестбанка» является Госкомимущества.

Суд над топ-менеджерами банка начался 5 декабря 2023 года. Он проходил в закрытом режиме.