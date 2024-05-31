закрыть
31 мая 2024, пятница, 13:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На набережной в Алуште зарезали двух военных РФ

  • 31.05.2024, 12:49
  • 2,544
На набережной в Алуште зарезали двух военных РФ

Есть разные версии нападения на оккупантов.

В оккупированном Крыму на набережной в городе Алушта местный житель убил двух российских оккупантов. Он зарезал их ножом. Об этом сообщают в телеграм-канале «Сапа Юг».

Отмечается, что погибшими оказались военнослужащие ВС РФ 39-летний Ниязбек Ш. из Владикавказа и 32-летний Александр У. из Ростова-на-Дону. Также есть еще один пострадавший из Ростовской области. Он получил резаные раны рук и живота.

Отмечается, что трое мужчин напали на прохожего и начали его бить, он достал нож и ранил обидчиков. По другой версии, трое российских военных якобы сделали замечание компании, которая выпивала на скамейке, началась словесная перепалка, после чего мужчина из компании догнал военных и напал с ножом.

Нападавшим оказался 40-летний местный житель, который ранее уже отбывал наказание за разбой.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин