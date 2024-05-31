Два российских танкиста бросили свой новейший Т-90 и бегут по полю от украинского дрона 1 31.05.2024, 15:26

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Видеофакт.

Оператор украинского дрона из 47-й ОМБР «Магура» сжег российский новейший танк Т-90.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которую украинские воины опубликовали на странице своего подразделения в соцсетях видно, как экипаж бросает свой танк, который застрял в воронке, на произвол судьбы и убегает.

«Очередной Т-90 был сожжен FPV-дроном РУБпАК «Strike Drones Company» 47 ОМБр. Танк заехал в воронку от КАБа и не смог выехать оттуда. Одного из членов экипажа, который пытался убежать, «затрехсотили» дроном, а затем сожгли российский «аналоговнет». Теперь экипажу придется переквалифицироваться в штурмовики», - отмечают бойцы в комментарии к записи.