Популярная курортная страна вернула дешевые визы для белорусов 8.05.2024, 12:38

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Через неделю после вступления изменений.

В конце апреля стало известно, что набирающая популярность у белорусских туристов Шри-Ланка меняет порядок выдачи виз, при этом их стоимость значительно выросла. Однако вскоре власти страны передумали и вернули более дешевые визы, пишет телеграм-канал «Собирай рюкзак».

Введенные недавно правила предполагали, что все иностранцы, которые въезжают в Шри-Ланку после 1 мая 2024 года и для которых не действует безвизовый режим (в том числе беларусы), должны заранее получать электронную визу через сайт визового центра VFS Global.

Вместо 30-дневной ввели самую короткую доступную визу сроком 6 месяцев, можно было также запросить визу на один год, 2, 5 или 10 лет. Однако при этом стоимость документа тоже увеличилась: для белорусов самая дешевая ланкийская виза начала стоить 100,77 доллара, то есть в два раза дороже, чем ранее.

Уже через неделю после вступления изменений в силу власти Шри-Ланки передумали и вернули возможность получить визу на 30 дней по старой стоимости — 50 долларов: выяснилось, что с новым раскладом виза Шри-Ланки получалась самой дорогой из всех стран Азии, где за визы взимают в два-три раза меньший сбор или он отсутствует вообще.

Также предложено начать разбирательство по поводу немаленьких размеров сервисных сборов визового центра (ВЦ) VFS Global, через платформу которого сейчас нужно оформлять e-Visa.

Таким образом, на сайте визового центра снова появилась категория визы в Шри-Ланку на 30 дней — 30 Days Single entry Visa, в том числе для граждан Беларуси.

Итоговая стоимость визы на финальном этапе оплаты — 50 долларов (из них 40 долларов — стоимость самой визы и 10 долларов — сервисный сбор ВЦ), допкомиссии платежной системы нет.

По-прежнему доступны для оформления остальные категории виз — от 6 месяцев до 10 лет.

Также есть информация, что 30-дневную визу (и остальные категории) можно получить по прилете в Шри-Ланку, как и ранее, но достоверных подтверждений этому пока нет.

Программу бесплатных виз для граждан России, Китая, Индии, Японии, Малайзии, Таиланда и Индонезии также продлили.

Напомним, по данным SLTDA (занимается регулированием туристической отрасли страны), в 2022 году Шри-Ланку посетили 3621 белорус, а в 2023-м там побывали 10 969 наших соотечественников.