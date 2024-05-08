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СМИ: Появление у ВСУ Magura V5 с ракетами Р-73 стало историческим событием

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  • 8.05.2024, 13:51
  • 2,806
СМИ: Появление у ВСУ Magura V5 с ракетами Р-73 стало историческим событием

Морской дрон считаться первым в мире дистанционно управляемым ЗРК.

Появление морского дрона Magura V5 с ракетами «воздух-воздух» Р-73 является историческим событием сразу в нескольких значениях.

Аналитики Defence Expres объяснили, что это может означать в войне против России на море.

«Начнем с того, что Magura V5 с Р-73 является первым вооруженным морским дроном в распоряжении Сил обороны Украины. Даже если здесь до конца неизвестен функционал этого беспилотного катера - или камикадзе со средством ПВО, или как раз дрон для прикрытия роя «камикадзе», все равно это новейшее и важное вооружение, которое означает рост возможностей нашей страны в противостоянии с Черноморским флотом РФ», - отмечается в сообщении.

Как отмечается, уже известен случай первого реального применения многоцелевого морского дрона на море против врага. США и Турция также имеют разработки по многоцелевым вооруженным беспилотным кораблям и катерам, но на практике их еще не испытывали.

Кроме того, Magura V5 с Р-73 может считаться и первым в мире дистанционно управляемым ЗРК, даже если он рассчитан лишь на малую дальность. До него подобных разработок нигде в мире не было.

По мнению аналитиков, можно предполагать, что ВСУ как минимум приблизились к возможности не просто атаковать важные цели «роем» морских дронов-камикадзе, но и прикрывать их многоцелевыми беспилотными катерами. Это позволит усилить давление на российский Черноморский флот и в дальнейшем максимально очистить Черное море от угрозы со стороны страны-агрессора.

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