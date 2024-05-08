Ученые расшифровали удивительно сложный алфавит кашалотов 2 8.05.2024, 14:03

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В нем 8719 букв.

Океан покрывает больше половины поверхности Земли и является домом для одних из самых больших животных на планете. Ученые то и дело стремятся расшифровать «песни китов», чтобы понять, как и о чем они общаются. Недавно исследователи даже 20 минут «болтали» в океане с самкой горбатого кита, а теперь им удалось пойти еще дальше, пишет Science Alert.

В новом исследовании члены природоохранной инициативы Project CETI обнаружили, что серии щелчков кашалотов длительностью менее 2 секунд представляют собой своего рода коды — основные единицы речи китообразных.

Ранее ученые предположили, что высокосоциальные млекопитающие идентифицируют себя с помощью уникальных моделей щелчков, однако теперь им впервые удалось продемонстрировать комбинаторную и контекстно-зависимую структуру. По словам соавтора исследования, ученого-компьютерщика из Массачусетского технологического института (MIT) Пратюши Шарма, они с коллегами выяснили, что вокализации кашалота более выразительны и структурированы, чем считалось ранее.

В своей работе ученые проанализировали вокализации, записанные более чем в полусотне различных кашалотов в период с 2005 по 2018 год. В общей сложности им удалось идентифицировать 8719 различных кодов, которые ученые смогли разделить на 21 дистанционный тип кода, определенный учеными в предыдущих исследованиях.

Команда обнаружила, что киты либо по очереди произносили эти коды, либо создают шаблоны на уровне отдельных кодов, а также общую структуру припева. Авторы исследования полагают, что некоторые качества кодов, используемых кашалотами, зависят от контекста разговора. К таким качествам относятся:

удлинение или сокращение кодов;

коды не привязанные к количеству щелчков;

дополнительные щелчки, добавляемые к базовому коду.

В то же время различные ритмы и темпы щелчков, похоже, не соответствуют определенному контексту. По словам авторов исследования, вместе этот набор различных функций кодов создает большую комбинацию различных звуков, подобную фонемам в человеческом алфавите.

Шарма также отмечает, что их открытие стало доказательством того, что крупные комбинаторные системы вокализации редки в животном мире, но они все же не являются исключительно человеческими и могут присутствовать у других видов.

Хотя исследователи поведения животных еще не подтвердили эту языковую особенность ни у одного другого животного, щелчки кашалота могут быть претендентом.