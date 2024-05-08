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«Муж еще и собирается отсудить половину подаренной дочери квартиры»

  • 8.05.2024, 15:13
  • 1,484
«Муж еще и собирается отсудить половину подаренной дочери квартиры»

Белорусы рассказали о том, почему не окупилась их свадьба

Журналисты citydog.io поговорили с минчанами, свадьбы которых не окупились. Некоторые относятся к этому спокойно – мол, мы и не рассчитывали. А другие считают, что испортили таким праздником всю семейную жизнь.

Важно: впервые этот текст был опубликован в 2016 году. Отсюда и миллионы. Если что, 1 миллион до деноминации – это 100 рублей сейчас.

Тем, кто собирается сыграть свадьбу, нужно запоминать, сколько им подарили друзья и родственники. Если сумма превысит 43 миллиона 660 тысяч рублей – придется идти в налоговую инспекцию, подавать декларацию о доходах и платить подоходный налог – 13% с суммы превышения. Но героям публикации такие проблемы не грозят.

ЕКАТЕРИНА

– Я вышла замуж 4 года назад. Тогда я очень-очень хотела свадьбу, причем красивую. Поэтому мы с молодым человеком поговорили и решили, что возьмем кредит, чтобы отпраздновать это событие, – взяли 30 миллионов. И отдельно я еще собрала на платье – 300 долларов. Личных сбережений ни у меня, ни у мужа на тот момент не было. Мои родители не захотели как-то поучаствовать, у него родителей вообще нет, а родственники даже на свадьбу не пришли.

Когда брали кредит, мы искренне рассчитывали, что после свадьбы с подарков сможем вернуть большую часть денег, а остальное будем выплачивать постепенно или даже с первой же зарплаты. По крайней мере, на половину мы рассчитывали.

Мы пригласили 35 человек. И в итоге нам подарили чертовых, простите, 11 миллионов и стиральную машину. Да, мы понимали, что гости, возможно, у нас не самые богатые. Знали, что кризис. Но были уверены, что ситуация не будет настолько печальной. Мы с мужем были просто в шоке и вообще не представляли, что делать дальше.

Я была в положении, поэтому на работу выйти не могла, работал только муж. Через несколько месяцев и он потерял работу. Мы стали жить только на пособие, которое выделяли на ребенка. Из-за процентов кредит все рос и рос, мы просрочили несколько платежей – и начала капать дополнительная пеня. Муж, не поставив меня в известность, взял кредит в другом банке, чтобы отдать этот. Но дела стали только хуже. Муж какое-то время просто врал мне, что платит, а на деле проценты все копились.

В итоге банк подал на нас в суд, и теперь, когда муж уже нашел работу, нам приходится отдавать половину его зарплаты на погашение кредита. У нас двое детей, а к нам приходит пристав и требует, чтобы мы расплатились с банком. Сейчас мы должны выплатить 50 миллионов.

Дети у нас разнополые, поэтому вещи нужны разные – не сэкономишь. Муж по два года ходит в одних штанах, пока не протрет до дыр. А мне приходится фактически содержать всех, сидя в декрете. Его средства уходят на оплату кредита, а то, что получаю я, – на жизнь. Попутно занимаюсь всяким рукоделием – и продаю, чтобы хоть как-то свести концы с концами.

В свое время я не послушала мужа. Сбережений у нас не было, и он говорил перед свадьбой: мол, давай просто распишемся, родишь ребенка, а потом уже сыграем свадьбу. Но мне тогда казалось, что это все отговорки. Я все твердила, что, когда родится ребенок, все деньги пойдут на заботу о нем, и тогда свадьбы точно не видать. А мне хотелось платье и красивый праздник. Сейчас понимаю, что это были просто капризы беременной.

Расстроилась ли я, что так вышло? Это мягко сказано! Это был просто ад, да и сейчас он не закончился. Вся эта свадьба теперь выходит мне боком: страдают мои дети, да и отношения с мужем. 3,5 года совместной жизни мы постоянно боремся за существование, нервы на пределе, и семейным счастьем тут как-то и не пахнет.

ВАЛЕНТИН

– Прошлым летом моя единственная дочь Юля вышла замуж. И она, и ее молодой человек были студентами, поэтому о каких-то реальных заработках говорить не приходилось. Да и, признаться честно, свою дочь я растил как тепличное растение: никогда ни в чем не отказывал, всегда говорил, что помогу в любой ситуации. Ну, как любой любящий отец, мне кажется.

Когда Юля пришла и сказала, что ей сделали предложение, я, честно говоря, был совсем не готов. Парня я вообще не знал, не понимал, когда это она успела обзавестись настолько серьезным кавалером. Встретились с избранником, поговорили – ну, парень вроде нормальный. Тем более дочка сама его выбрала, что я тут еще мог сказать.

Поначалу дочь с женихом на свадьбу ничего не просили. Я сам предлагал свою помощь, но они вежливо отказывались – мол, все сами. Но где-то за три месяца до торжества дочь пришла вся заплаканная и стала жаловаться, что получается какой-то «колхоз», что она не хотела свадьбу в столовке, хочет красивое дорогое платье из салона и т. д. В общем, проснулось в ней, наконец.

Я, конечно, отказать не мог. Сказал: «Дочь, не плачь, отец все сделает. Ты договорись, что тебе нужно, а я оплачу». Семью жениха к расходам на свадьбу я привлекать не подумал, да и постеснялся бы. Но, когда через пару дней дочь нагрянула с какой-то невероятной суммой в десять тысяч долларов, я, честно говоря, был шокирован. Да, у меня всегда есть на черный день 2-3 тысячи накоплений, но сразу такую сумму я достать не мог.

Дочь расстроилась, снова в слезы: «Я все забронировала, все заказала, а теперь нужно опять в столовку? Да лучше я вообще замуж не выйду». Посовещался с супругой, с коллегами на работе и решил: возьму кредит, пусть дочь будет счастлива.

Свадьбу отмечали в ресторане, платье купили такое, как она хотела, заказали музыкантов. Пригласили около 60 человек. С нашей стороны: я, супруга и какие-то дочкины подружки. А со стороны жениха целая толпа родни из деревень и весей. Всех нужно было где-то на ночь расселить. Кого-то мы, конечно, взяли к себе, но все равно пришлось снимать номера в гостиницах. Дочери мы с супругой передали квартиру, которая осталась от моей мамы, – подарков больше не делали. По-моему, и так было довольно неплохо: такие молодые, а уже своя жилплощадь есть.

На следующий день после свадьбы я звоню дочери и спрашиваю: ну как, подарки посчитали уже? Выяснилось, что 50 с лишним человек в общей сложности подарили 2 200 долларов. Я был, мягко говоря, удивлен. Столько родни, друзья – и всего 2 200?! Конечно, денег у дочери я не взял – решил, что сам буду отдавать кредит.

Два месяца назад моя дочь разругалась со своим новоиспеченным мужем, они подали на развод. Мало того, что я до сих пор каждый месяц выплачиваю кредит за их свадьбу, так муж еще и собирается отсудить половину подаренной дочери квартиры – это уже совместно нажитое получилось. В общем, злости предела у меня лично нет. Не пацан оказался, а… Ой, ну что тут говорить?

Понимаю, что сам дурак – надо было квартиру заранее на дочь записывать, чтобы только ее была. Да и на дочкины слезы не стоило вестись, а сделать все по-скромному – это ж всего-то один день, не стоит он таких трат. Но теперь уже что поделать? Буду умнее, если дочь когда-нибудь снова замуж соберется.

СЕРГЕЙ

– Изначально мы с женой собирались просто расписаться: без шума, пиршеств и долгих застолий. Но родители отнеслись к этому, мягко говоря, с непониманием. Недовольство было настолько сильным, что мы решили сделать свадьбу «для галочки» – для родственников. Подумали: ну, пускай выпьют, отдохнут, погуляют. Друзей решили не собирать – только родня. Свадьба получилась недорогая: ни я, ни жена не покупали нарядов, не заказывали машины, не устраивали фотосессий. Просто заказали зал в кафе и меню на гостей. Музыку отдельно не заказывали – в кафе была своя, а нам было не важно – лишь бы все это побыстрее закончить.

Мне сложно сказать, сколько мы потратили, но что-то около 3-3,5 тысяч долларов. Немного – согласен, по меркам свадеб в Минске – копейки. Мы с женой планировали после росписи слетать на отдых, поэтому рассчитывали, что какие-то деньги нам подарят – и мы сможем это себе позволить.

Но свадьба не отбилась. Причем это было для нас удивительно. Собралось примерно человек 25-30, и мы были уверены, что окупим затраты. Но как-то не сложилось: родители подарили около 500 долларов, кто-то из гостей дарил по 100, некоторые по 50. Были и две пустые открытки – просто с пожеланиями, без вложений. Ну, бывает. Будем считать, что забыли или выпали деньги по дороге.

Но был и просто потрясающий презент. Я его надолго запомню. В открытку кто-то из родни вложил вместо денег три лотерейных билета. Ни один ничего не принес по итогу. Просто для нас это было настолько неожиданно и смешно, что мы скорее от души посмеялись, чем расстроились. Правда, нашу поездку после свадьбы пришлось отложить – но это не страшно, на самом деле я не переживал, да и жена моя нормально отнеслась. Съездили через полгода – не беда.

Зато моя мама просто стала сходить с ума, когда узнала, что свадьба не окупилась. Я, не подумав, поделился с ней историей про пустые конверты, а она пошла с разборками по родне. Это был позор, я такого вообще не предвидел. В итоге мне еще две недели трезвонили родственники с какими-то историями и причитаниями – мол, как так можно. Разумеется, среди моей родни не нашлось тех, кто принес пустой конверт. Ну а кто бы признался? Поэтому недовольство автоматически переключилось на родню жены. Теперь вот неловко. Но нам не с родственниками жить, а друг с другом. Поэтому мы относимся ко всему с юмором.

ИННА

– Свадьбу мы праздновали два дня в конце апреля 2015 года в городе Ивацевичи, тогда я еще не переехала в Минск. Гостей было 90 человек. Планировали вложиться в 10 тысяч долларов, но вышло даже чуть дешевле. На то, что свадьба окупится, мы с мужем и не рассчитывали, просто хотели сделать праздник для себя, своих родных и друзей. Моя младшая сестра вышла замуж за два года до меня, и по ее опыту мы уже знали, чего ожидать.

Кроме того, все гости у нас были простые – небогатые, в смысле. Все дарили столько, сколько могли себе позволить. В итоге нам подарили где-то 5,5 тысяч долларов – это учитывая и деньги, и подарки. Со стороны мужа были только друзья, родня не смогла прийти, а так, может быть, вышло бы и больше – думаю, тысячи на две. В среднем дарили с пары по 100 долларов, но были и те, кто дарил и по 150, а кто и 1 000 000 рублей. Был конверт и с 300 000 руб. Слава богу, пустых конвертов не было, как у некоторых случается. Родители мои 1 000 долларов подарили, родные дяди и тети дарили по 200-250 долларов, а крестные родители подарили стиральную машину.

Все ребята у нас со средним достатком – ну откуда им деньги брать? Мне кажется, окупаются свадьбы с небольшим размахом, где экономят на меню. Например, у нас было 3 или 4 только горячих блюда, столы просто ломились. А я знаю случаи, когда на свадьбах к концу вечера даже закусить нечем. Наверное, такие свадьбы окупаются.

Мы были готовы к тому, что тратим деньги на торжество, поэтому ни разу не пожалели: это праздник на всю жизнь и море впечатлений. Я считаю, что свадьбу устраивают не для того, чтобы сорвать денег. Думаю, я очень пожалела бы, если бы мы с мужем не испытали таких эмоций. Это незабываемо. Как вспоминаю – аж на душе тепло. Ждем годовщины с мужем, чтобы пересмотреть видео со свадьбы с близкими нам людьми.

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