Начнут ли украинские морские дроны-ЗРК охоту на российские корабли?1
- 8.05.2024, 15:18
Расстановка сил в Черном море может измениться.
Украина, вероятнее всего, смогла «подружить» морские дроны с ракетами «воздух — воздух». Появились кадры, как такой дрон атакует российский вертолет.
Есть ли у Украины на вооружении такие дроны-ЗРК? Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому военно-политическому обозревателю группы «Информационное сопротивление» Александру Коваленко:
— Думаю, что это экспериментальный образец. Мы уже видели морские дроны, на которых устанавливались, например, огнеметные системы типа «Шмель». В данном случае идет речь об установке ракеты, которая может выполнять функции такого морского зенитного ракетного комплекса (ЗРК).
Повторюсь, не думаю, что это серийный образец, а скорее экспериментальный. Поскольку невозможно такую компиляцию морского дрона и соответствующего средства поражения просто так взять и эффективно использовать без испытаний.
Этот экспериментальный образец применялся с целью повышения эффективности именно борьбы с воздушными целями. Если мы говорим о попытках российских оккупантов как-то предотвратить действия украинских дронов, то для этого используются, конечно же, вертолеты. Украине необходимо обезопасить свои дроны подобного рода средствами противовоздушного действия.
— Это оружие меняет расстановку сил в Черном море?
— Вполне. Если они станут эффективными в противодействии вертолетной техники, то РФ не сможет использовать эту компоненту для перехвата украинских морских дронов. Следовательно, удары по российским военным кораблям будут более успешными