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Начнут ли украинские морские дроны-ЗРК охоту на российские корабли?

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  • 8.05.2024, 15:18
Начнут ли украинские морские дроны-ЗРК охоту на российские корабли?

Расстановка сил в Черном море может измениться.

Украина, вероятнее всего, смогла «подружить» морские дроны с ракетами «воздух — воздух». Появились кадры, как такой дрон атакует российский вертолет.

Есть ли у Украины на вооружении такие дроны-ЗРК? Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому военно-политическому обозревателю группы «Информационное сопротивление» Александру Коваленко:

— Думаю, что это экспериментальный образец. Мы уже видели морские дроны, на которых устанавливались, например, огнеметные системы типа «Шмель». В данном случае идет речь об установке ракеты, которая может выполнять функции такого морского зенитного ракетного комплекса (ЗРК).

Повторюсь, не думаю, что это серийный образец, а скорее экспериментальный. Поскольку невозможно такую компиляцию морского дрона и соответствующего средства поражения просто так взять и эффективно использовать без испытаний.

Этот экспериментальный образец применялся с целью повышения эффективности именно борьбы с воздушными целями. Если мы говорим о попытках российских оккупантов как-то предотвратить действия украинских дронов, то для этого используются, конечно же, вертолеты. Украине необходимо обезопасить свои дроны подобного рода средствами противовоздушного действия.

— Это оружие меняет расстановку сил в Черном море?

— Вполне. Если они станут эффективными в противодействии вертолетной техники, то РФ не сможет использовать эту компоненту для перехвата украинских морских дронов. Следовательно, удары по российским военным кораблям будут более успешными

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