Ролики 13-го подростка из Светлогорска набирают миллионы просмотров в TikTok 1 8.05.2024, 15:41

Он готовит супы, мясо и рыбу в казане.

Чуть больше месяца назад в соцсети TikTok появилась новая звезда кулинарии: 13-летний школьник из Светлогорска под псевдонимом KAT_FOOD007. Пока что паренек выложил 14 видео, парочка из них уже набрала больше 3 млн просмотров, остальные — по 400, 800 тысяч и миллиону, пишет «Онлайнер».

Большинство роликов строятся по такому сценарию: подросток отдыхает на участке, и младший брат приносит ему что-то похожее на блюдо (например, «солянку» просто с плавающими в воде кусочками колбасы).

Старший спрашивает, что это вообще такое, — и под бодрую музыку берется показывать, как надо. Собирает овощи в огороде, разделывает шматы мяса, нарезает другие ингредиенты. Что самое интересное, школьник многое готовит в казане — в том числе ту самую солянку, борщ, уху, плов или даже что-то нетипичное для ребенка вроде говяжьего языка в панировке.

Думаете, что это все тиктокерские приколы и в конце получается какой-то «тяп-ляп»? Совсем нет, приготовленные блюда выглядят не просто съедобно, а очень даже аппетитно. Как минимум не хуже, чем у опытных взрослых. Видимо, поэтому мальчика в комментариях пытаются по-взрослому критиковать: мол, и режет слишком крупно, и зажарку не вовремя положил, и вообще все в песке, некрасиво и неправильно. Хейтеров, естественно, тут же отгоняют со словами «это же дети!» и желают мальчику в будущем стать лучшим шеф-поваром Беларуси.

Судя по частоте их появления в аккаунте, подросток больше всего любит варить супы. Иногда кулинарные эксперименты обходятся весьма дорого: в комментариях он упоминал, что казан борща, например, потянул на 50 рублей.

Мальчик не скрывает, что рецепты подсматривает в интернете: шутит, что в библиотеку за ними ходить некогда. А за источник вдохновения явно берет TikTok-повара TheMysteriousChef: похожи и монтажные приемы, и сам факт готовки на свежем воздухе, и обязательное подкармливание пса в кадре.