На Wildberries появился раздел с белорусскими товарами 8.05.2024, 17:31

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Как в него попасть.

Белорусские товары теперь можно найти на популярном маркетплейсе в специальном разделе «Сделано в Беларуси», где представлены только товары из нашей страны. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе компании.

По данным маркетплейса, такая концепция нацелена на продвижение белорусских товаров и позволит покупателям приобретать качественную продукцию по сниженным ценам без участия посредников.

Попасть в раздел «Сделано в Беларуси» могут производители или торговые дома. Форма собственности предприятий, чьи товары получат специальную маркировку, значения не имеет. Верифицировать производителей будет Белорусская торгово-промышленная палата.