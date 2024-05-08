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Бригада «Помста» украинским дроном Vampire уничтожила оккупантов в Серебрянском лесу

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  • 8.05.2024, 18:26
  • 1,696
Бригада «Помста» украинским дроном Vampire уничтожила оккупантов в Серебрянском лесу

Видео.

Украинские защитники из бригады «Помста» с помощью беспилотника украинского производства Vampire уничтожили позиции россиян в Серебрянском лесу.

Как сообщает Charter97.org, видео использования дрона было опубликовано в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.

«Ночным ударным бомбером Vampire пограничники бригады «Помста» уничтожили несколько укрытий противника в Серебрянском лесу», - говорится в сообщении.

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