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Как после апокалипсиса: видео с популярного курорта в Крыму, где побывали военные РФ

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  • 9.05.2024, 10:51
  • 2,670
Как после апокалипсиса: видео с популярного курорта в Крыму, где побывали военные РФ

Похоже на Чернобыль.

Русскоязычный блогер показал ныне оккупированный поселок Николаевка в Симферопольском районе Автономной Республики Крым, где перед этим побывали российские военные. Когда-то привлекательное туристическое место превратилось в заброшенные руины, где вокруг нет ни одной живой души.

Сам автор видео назвал современную Николаевку «похожей на Чернобыль», ведь прибрежная инфраструктура, пляжи и навесы выглядели как после апокалипсиса. Видео опубликовал один из крымских пабликов.

В открытых источниках говорится, что ранее в Николаевке было 23 базы отдыха, 8 пансионатов, Дом культуры, церковь, школа и детсад. Сейчас это место заброшенное, усеяное мешками, мусором и руинами каменных построек.

Раньше туризм в Николаевке приносил прибыль ее жителям. Сейчас бывшие кафе с украинской символикой забросили, а базы отдыха оказались непригодны для жизни.

«Такое ощущение, будто я сейчас в Чернобыле где-то. Это Николаевка! Я так понял, здесь даже военные были», – сказал автор видео.

Сообщается, что всего в 13 километрах оттуда расположился полк РФ, а в 20 – аэродром Кача.

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