Впервые в истории европейца трижды признали самым ценным игроком НБА 1 9.05.2024, 18:07

Никола Йокич

Им стал центровой «Денвера» Никола Йокич.

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в третий раз за последние четыре года был признан самым ценным игроком сезона в НБА, он стал всего девятым баскетболистом в истории турнира и первым европейцем, который получил эту награду три раза. Об этом сообщается на сайте НБА.

Лучший игрок лиги с прошлого сезона получает приз имени Майкла Джордана.

В регулярном сезоне Йокич стал 10-м в НБА по очкам, четвертым по подборам и третьим по передачам за игру. Йокич занял второе место по числу дабл-даблов (68) и трипл-даблов (25) и реализовал 58,3% бросков с игры (десятый результат).

Он второй игрок в истории лиги после Оскара Робертсона (1962), который набрал не менее 2000 очков, сделал 900 подборов и 700 передач за сезон.

Ранее серб получал награду в 2021 и 2022 годах.

Помимо Йокича и американца Ларри Берда (по три награды), остальными обладателями титула MVP по три раза и более становились только темнокожие баскетболисты — Карим Абдул-Джаббар (6), Майкл Джордан (5), Билл Расселл (5), Уилт Чемберлен (4), Леброн Джеймс (4), Мэджик Джонсон (3) и Мозес Мэлоун (3).

«Денвер» с Йокичем в этом сезоне установил клубный рекорд по числу побед за «регулярку» (57 побед, 25 поражений).

Во втором раунде плей-офф клуб Йокича играет с «Миннесота Тимбервулвз» (0–2).