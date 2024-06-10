Bloomberg: Россия вербует в армию студентов и рабочих из Африки 10.06.2024, 2:13

Им грозят непродлением виз.

Российские власти вербуют иностранных студентов, в том числе из стран Африки, для участия в войне против Украины. Это утверждается в материале агентства Bloomberg со ссылкой на официальных лиц европейских стран. Имена источников не называются. По их утверждениям, были завербованы тысячи студентов и мигрантов из третьих стран.

Как утверждается в статье, российские власти грозят студентам непродлением виз, если они не согласятся подписать контракт с Минобороны. То же относится в частности к африканцам - обладателям рабочих виз. Как утверждают источники издания, в результате молодым иностранцам приходится делать выбор между вынужденным отъездом из России и формально добровольным вступлением в армию. Некоторым, однако, удаётся остаться в России и не отправляться в армию, подкупив чиновников, утверждают собеседники Bloomberg.

Агентство ссылается на данные украинской разведки, согласно которым Россия развернула также массивную кампанию по набору наёмников за рубежом – не менее чем в 21 одной стране, включая несколько стран Африки. Вербовщики нацелены на потенциальных мигрантов и студентов, которые ранее искали работу в России.

Ранее сообщалось о вербовке африканцев, отбывавших наказание в российских колониях, в ЧВК «Вагнер».

Bloomberg напоминает также о сотнях граждан Непала, которые были завербованы в российскую армию. Украинские собеседники агентства подтверждают, что среди российских военных, попадающих в плен, всё чаще встречаются африканцы и непальцы. Российские провоенные телеграм-каналы также нередко публикуют видео с иностранцами, воюющими в рядах российской армии, с комментариями о том, что жители многих стран мира поддерживают Россию в войне.

Ссылаясь на главу Россотрудничества Евгения Примакова, Bloomberg отмечает, что в России сейчас около 35 тысяч студентов из Африки. Сколько из них удалось завербовать, не говорится. Комментариев российских официальных лиц в статье нет, в ней также не приводятся прямые свидетельства самих завербованных африканцев.