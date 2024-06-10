Cерия взрывов: движение по Крымскому мосту остановлено 4 10.06.2024, 7:33

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Россия заявила об ударах ATACMS.

В ночь на 10 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Предварительно, движение на Крымском мосту было остановлено.

По информации Telegram-канала «Крымский ветер», взрывы были слышны в Евпатории и Красноперекопске.

Также взрывы были слышны в районе Джанкоя и в ряде других населенных пунктов. Также сообщается что движение на Крымском мосту было остановлено.

Российские пропагандисты заявляют, что Крым якобы был атакован ATACMS. Украинская сторона пока не комментировала это.