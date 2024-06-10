закрыть
10 июня 2024, понедельник, 8:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Cерия взрывов: движение по Крымскому мосту остановлено

4
  • 10.06.2024, 7:33
  • 14,846
Cерия взрывов: движение по Крымскому мосту остановлено

Россия заявила об ударах ATACMS.

В ночь на 10 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Предварительно, движение на Крымском мосту было остановлено.

По информации Telegram-канала «Крымский ветер», взрывы были слышны в Евпатории и Красноперекопске.

Также взрывы были слышны в районе Джанкоя и в ряде других населенных пунктов. Также сообщается что движение на Крымском мосту было остановлено.

Российские пропагандисты заявляют, что Крым якобы был атакован ATACMS. Украинская сторона пока не комментировала это.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Симулякры
Симулякры Ирина Халип
Белорусы отказали в легитимности самозванцам
Белорусы отказали в легитимности самозванцам Наталья Радина
Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова
Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос