Российская Тортуга 1 Михаил Брошин

10.06.2024, 11:57

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Не ту страну назвали Гондурасом.

Дела у России идут настолько хорошо, что периодически истерика начинается даже у опытных «бойцов идеологического фронта». На этот раз Анастасия Кашеварова высказала накипевшее по случаю того, что украинцы «копеечными дронами» раздолбали новейший истребитель СУ-57 за 4,5 миллиарда рублей (около 50 миллионов долларов).

«Вот я сейчас скажу ту правду, которую обсуждают все, но не говорят, дабы не обидеть военных. А я обижу вас, господа военные», – заявляет Кашеварова. И начинает резать «правду-матку». Вот самые яркие цитаты.

«Идет техника по железной дороге – неприкрытая, стоит в прифронтовых районах, ее все видят, охраны нет. Привозим вам РЭБ, дроны – вы это перепродаете.

По телевизору показывают, как вы героически палками и мешками отбиваетесь от дронов, а где ваши автоматы? Где ты кинул личное оружие? Оружие не чистят, не ухаживают, разбрасывают. Кидают танки, технику дорогостоящую».

«Военная полиция водку у некоторых ящиками разбивает, а они женам жалуются, что их прессуют, а знает ли жена, что те деньги, которые должны быть на семью – он потратил на баб и водку. А могли бы Мавик купить».

«А волонтеры некоторые, которые берут деньги за репост сбора. Это вообще просто мафия».

«Мы на Запорожье, Херсон и ЛНР отправили помощи на десятки миллионов различным подразделениям, всем миром собирали для пацанов. А потом я узнаю, и мои коллеги, что вот там продавали дроны, вот тут по пьяни раз…бали связь, которую делали, вот тут профукали дорогущий РЭБ…»

«Местные власти продают в магазинах гуманитарку с надписями «Единая Россия» и «Народный фронт».

В итоге Кашеварова на третьем году войны делает символичный вывод: «Нужно прекращать эту Тортугу».

Тортуга, если кто не знает, это средневековая пиратская база в Карибском море. Перефразируя знаменитые строки:

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь

Остров беззакония в океане есть.

Нормальная такая параллель, чрезвычайно лестная для российской армии из уст собственной «политручки».

Самое забавное, что уже в следующем посте Кашеварова называет Россию «правовым государством». Ага.

Отмотаем чуть-чуть назад и посмотрим, что пропагандистка писала про свою милицию:

«Система МВД полностью разрушена. С одной стороны - низкие зарплаты, поэтому нехватка личного состава и отсюда – низкие требования при отборе для службы в полиции… С другой – полностью испорченная репутация из-за повального взяточничества и равнодушия».

И вот, как у них это получается? Куда ни кинь, сплошная Тортуга, а в целом – «правовое государство»…

Да очень просто. Ритуальные словосочетания произносятся в надежде, что никто не вспомнит о написанном накануне, тем более неделю или месяц назад.

Но про Россию и до Кашеваровой писали достаточно, чтобы понять, что она из себя представляет. И, если коротко, обращаясь к классике и Карибскому бассейну, то вырисовывается такое резюме: «Не ту страну назвали Гондурасом».

Михаил Брошин, «Салiдарнасць»