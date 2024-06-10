Часть переданных Украине истребителей F-16 разместят на авиабазах за рубежом 2 10.06.2024, 13:58

Для большей сохранности.

Часть истребителей F-16, переданных Украине странами Запада, разместят на зарубежных авиабазах. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на начальника авиации командования Воздушными силами ВСУ Сергея Голубцова.

Как рассказал Голубцов, на территории Украины разместят часть F-16, соответствующую числу пилотов, подготовленных для пилотирования таких машин.

«Будет больше пилотов — будет больше самолетов в Украине», — отметил военный.

Он пояснил, что остальные истребители будут находиться в резерве «на безопасных авиабазах» за рубежом, чтобы они «не были тут мишенями».

Он напомнил, что четыре страны подтвердили передачу своих F-16 Украине. По его словам, речь идет о 30–40 самолетах, однако в дальнейшем это число может увеличиться, поскольку «почти все страны, у которых на вооружении есть F-16, постепенно перевооружаются на F-35».

«Надо понимать, что не все самолеты, которые будут переданы Украине, сейчас придут в Украину. Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов и авиационный персонал. Это будут украинские самолеты, которые будут использоваться для подготовки наших же пилотов», — рассказал Голубцов.