Спутниковые снимки подтвердили удар ВСУ по базе с военными в Белгородской области РФ 2 10.06.2024, 21:01

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Там располагался командный пункт 6-й армии РФ, отвечавший за наступление на Волчанск.

Спутниковые снимки подтверждают удар по базе отдыха «Нежеголь» в Белгородской области, а фотографии из соцсетей — присутствие там российских военных, обратило внимание «Радио Свобода». На объекте мог находиться командный пункт российской армии.

Изученные «Радио Свобода» снимки сервиса Planet.com за 10 июня подтвердили информацию об ударе по базе, появившуюся в понедельник в анонимном телеграм-канале «Досье шпиона». Как убедился корреспондент РС, как минимум с декабря 2022 года на базе фотографировались российские военные.

В сообщении «Досье шпиона» говорится, что в «Нежеголе» располагался командный пункт 6-й российской армии, отвечавший за наступление на Волчанск. Утверждается, что 6 офицеров пункта числятся пропавшими без вести, независимого подтверждения этой информации нет.

В воскресенье об ударе по командному пункту в Белгородской области сообщил со ссылкой на источник в украинской разведке британский канал Sky News. Утверждалось, что удар был нанесен украинской авиацией.