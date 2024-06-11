Кремль ожидал другого 1 Андрей Зубов

11.06.2024, 7:47

9,634

Что показали выборы в Европарламент.

Прошли общеевропейские выборы в Европарламент. Кремлевская власть очень надеялась на уверенную победу крайне правых партий, выступающих за ослабление или роспуск Евросоюза, за восстановление дружеских отношений с Россией и за прекращение поддержки Украины. Другие пункты программы крайне правых Кремль волновали меньше — сокращение зеленых технологий не касалось Москвы напрямую, а строгое антимиграционное законодательство было бы ей даже против шерсти, так как с помощью мигрантов Кремль давно уже цинично пытался радикализовать европейских избирателей.

Но результат оказался совсем иным. «Пока проевропейцы сохраняют свои ведущие позиции», — сквозь зубы был вынужден признать Песков после подведения итогов выборов. Это — не просто разочарование. Это — крах надежд на развал Евросоюза, на эдакий «евроэкзит» прямо в лапы русского медведя.

По общечеловеческой слабости желаемое принимали за почти неизбежное. Крайне правая пропутинская Европа, готовая отдать Кремлю и Украину, и страны Балтии, и Финляндию, да и самое себя казалось, после 7−9 июня станет реальностью. Потом — победа Трампа на ноябрьских выборах в США, и Путин опять на коне и с высоты седла диктует новые правила жизни для мира. Тут и Китай становится не нужным. Без него обойдемся, опираясь на США и старушку Европу, на испытанные, привычные рынки для газа и нефти, мечтали прожектеры на Старой площади, дурманя голову Путину.

Но подскользнуться этим мечтаниям и бухнуться в грязь пришлось на первом же шагу. Граждане Европы в своем большинстве проголосовали не за пропутинских правых радикалов, а за традиционно консервативные христианские партии, объединенные в Европарламенте в Народную партию. Она не только сохранила, но и увеличила свое представительство. Теперь, опираясь на своих традиционных союзников слева — умеренных социалистов и либералов, христианские демократы сохранят правящую коалицию и до 2029 года будут управлять Европой. «Мы построим бастион против крайне левых и крайне правых», — сказала удовлетворенная исходом выборов председатель Европейского правительства (Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен.

Очень возможно, что, убедившись, что консервативный христианско-демократический и проатлантический центр им опрокинуть не удалось, окрепшие право-популистские партии захотят заручиться политической солидностью на будущее и примкнут к коалиции. Почти наверняка это будут Братья Италии Джорджи Меллони, достаточно вероятно — Национальное объединение Марин Ле Пен во Франции. Серая Альтернатива для Германии и венгерская ФИДЕС премьер-министра Орбана в гипотетическую будущую правящую коалицию почти наверняка приглашены не будут, тем более, что ФИДЕС на этих выборах потеряла и голоса, и депутатские мандаты, которые отняли у блока Орбана умеренные консерваторы Петра Мадьяра из партии Уважение и свобода, проевропейской и проатлантической.

Разочарование в Кремле исходом европейских выборов очень велико. Ждать до нового шанса через пять лет путинский режим вряд ли сможет. А пока Европа стала еще более проукраинской, еще тверже готова противостоять интригам и проискам Москвы, еще решительней поддерживать НАТО и принципы коллективной обороны против всем известного главного врага.

Вместе с возобновившимися поставками вооружений и денег в Украину, выборы в Европарламент лишают правящий режим в Москве надежд на скорую и решительную победу в войне, а долгая, изматывающая война все больше не по силам России, ее она выиграть у Объединенной консолидированной Европы и НАТО не сможет. Так что в российских властных кругах от радужных мечтаний сегодня переходят к горьким размышлениям и поискам реального выхода из авантюры, в которую затащил страну «безальтернативный лидер».

Андрей Зубов, «Фейсбук»