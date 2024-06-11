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Для Лукашенко будет много «сюрпризов» от Китая

  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 11.06.2024, 10:21
  • 2,570
Для Лукашенко будет много «сюрпризов» от Китая

Россия их уже ощущает на себе.

Президент Польши Анджей Дуда провел заседание Совета безопасности в связи с миграционным кризисом на границе.

И вроде во дворце Лукашенко могут вздохнуть с облегчением. Публично никто не анонсировал жёстких мер.

Буферная зона - не мера устрашения для мигрантов. Поправки в законодательство, несколько более серьезно защищающие военнослужащих, которым приходится применять оружие, — тоже. Вроде бы ничего не изменилось. Однако это касается исключительно публичной сферы.

Хотела бы Польша воевать — повод шикарный. Но принято решение строить забор. Однако есть и понимание того, что забор-— штука ненадежная. Давление на границу он не в состоянии снизить.

Нужна активизация треков со странами-источниками мигрантов с сюзереном Путина и Лукашенко. Европа для Си ценнее, чем Росия, а Польша ценнее, чем Беларусь. Так что для любящего бахвалиться своей дружбой с Китаем Лукашенко, будет масса сюрпризов. Его друг Путин уже ощущает на себе все прелести «дружбы», особенно в газовой сфере.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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