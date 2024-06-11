В Украине могли погибнуть или получить ранение почти 100 российских чиновников и «волонтеров» 1 11.06.2024, 18:21

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Их направили «на работу» на оккупированные территории.

В 2023 году на оккупированных территориях Украины могли погибнуть или получить ранение 93 российских чиновника и «волонтера». Это следует из данных Фонда пенсионного и социального страхования, обратили внимание «Важные истории».

Как пишет издание, Социальный фонд РФ выплачивает компенсации за ранение и гибель госслужащим, волонтерам и другим специалистам, направленным на работу в оккупированные Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. При ранении полагается 3 млн рублей (33,7 тыс. долларов), в случае гибели — 5 млн (56,19 тыс. долларов). Всего в 2023 году по этой статье выплатили 372 млн рублей. Выплаты за ранение и гибель указаны вместе, поэтому точное число погибших и раненых рассчитать сложно, однако исходя из среднего размера такой компенсации (4 млн), этой суммы могло хватить на выплаты для 93 человек.

Эти пособия выплачивались в 17 регионах, а также аннексированном Крыму и Севастополе. Судя по информации из открытых источников, погибли как минимум 40 госслужащих, волонтеров и других работников, приехавших из России: 23 дорожных рабочих из Санкт-Петербурга, две сотрудницы Социального фонда, три сотрудника центра патриотического воспитания из Астраханской области, два рабочих из аннексированного Крыма и другие гражданские лица. Некоторые из них занимались строительством фортификационных сооружений.

При этом издание не исключает, что на оккупированных территориях погибло и пострадало больше волонтеров и чиновников, чем видно из данных Социального фонда о выплатах, так как не по всем известным случаям выплачивались компенсации.