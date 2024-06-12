Рваный рогозинский батут Телеграм-канал «Догнать и перегнать»

12.06.2024, 11:47

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Опять провал?

У начальства в России есть одно свойство – забывать о том, что им сказано. Разумеется, когда заявления оказались ложью (Путин о полете космонавтов на Луну и Марс в 2018-м году) или глупостью.

Плохая у начальства «память» и очень оно не любит, когда ему показывают бумаги с его обещаниями и внимательно смотрят в глаза: «И как? Опять провал?». Краснеют, бледнеют и снова зовут в фантомные дали. Там такая же ложь и глупость.

Одно из таких заявлений – слова главы «Роскосмоса» Рогозина после взятия Путиным Крыма в 2014 году: «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута».

Давно нет уже Рогозина во главе «Роскосмоса», Россия безнадежно отстала от США и Китая по запускам ракет, в лунной программе, но что стало с рогозинским «батутом»?

Ровно то, что было понятно и тогда. США сделают свои ракеты и свои корабли и не будут зависеть от нашей страны. Space X и Боинг сделали свои космические корабли, НАСА запускает их к МКС.

Да, это случилось не сразу. Конечно, есть проблемы. Но передовая в техническом отношении страна подтвердила свой класс. Не то что руководство страны, «гордящееся» достижениями другого государства полувековой давности.

Когда в следующий раз услышите очередное путинское или кого-то из обслуги про «аналогов нет», вспомните про рваный рогозинский батут.

Телеграм-канал «Догнать и перегнать»