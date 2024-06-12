На рынок выходит самое дорогое китайское авто 8 12.06.2024, 12:15

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Его стоимость — почти $1 миллион.

В Китае запустили в производство новый Hongqi Guoli Hongqi Guoli. Роскошный седан от концерна FAW поступает в продажу по цене от 7,18 млн юаней ($990 000) и это самое дорогое китайское авто, пишет «Фокус».

Седан Hongqi Guoli стал преемником модели L5. Как и предшественник, он отличается ретро-дизайном и напоминает FAW Hongqi CA72 и CA770, на которых ездил Мао Цзэдун. У него длинный капот, круглые фары и широкая хромированная решетка радиатора. При желании авто можно персонализировать.

Габариты Hongqi Guoli 2024:

длина — 5980 мм;

ширина — 2090 мм;

высота — 1710 мм;

колесная база — 3730 мм.

Салон Hongqi Guoli отделан кожей и деревом с традиционными китайскими узорами с изображением золотых подсолнухов. На передней панели установили два отдельных дисплея.

Новый FAW Hongqi Guoli — четырехместный, причем все кресла оснащены электроприводом, вентиляцией и массажем. Также установлен четырехзонный климат-контроль.

Седан Hongqi Guoli оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо на 388 л. с. и 530 Нм. С 8-ступенчатым автоматом он может развить 220 км/ч и расходует в среднем 15,2 л/100 км.