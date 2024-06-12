Тайная дипломатия Лаврова Телеграм-канал «СерпомПо»

12.06.2024, 12:36

2,856

Сергей Лавров

Разбираться в ней может только неграмотная Захарова.

В отношении директора департамента МИД России Кабулова давно следовало провести расследование, имея в виду его контакты с запрещенной в России судебным решением террористической группировки «Талибан». Но реальность такова, что Кабулов, как и другой контактер с террористами – министр Лавров, ни под каким следствием не находятся. Как и их шеф Путин, наделивший их правом общения с террористами.

Напомним, что террористический «Талибан» захватил власть в Афганистане вооруженным путем. Что категорически неприемлемо ни в Афганистане, ни в России, нигде.

Кабулов продолжает делать заявления как ни в чем ни бывало. Сегодня он сообщил, что МИД России и Иран приостановили разработку соглашения о стратегическом сотрудничестве из-за проблем у иранской стороны: «Эта работа … я не сомневаюсь в том, что она будет завершена до согласования текста соглашения, а дальше лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания».

Сообщается, что разработка соглашения с Ираном ведется с начала 2022 года, после визита президента Раиси в Россию. Кабулов пояснил: «Но потом иранские партнеры бросили несколько поправок, которые потребовали заново межведомственного согласования у нас, в России».

Что это за соглашение? Какие поправки и ведомства? Где можно прочитать проект соглашения? И почему, собственно, с Ираном надо устанавливать какое-то «стратегическое сотрудничество»? Этот вопрос следует обсуждать в обществе и в парламенте. В настоящем парламенте, не в володинской забегаловке для кремлевской администрации.

Тайная дипломатия Путина-Лаврова стала нормой. Словно дипломатия страны - их частная лужайка, на которой они могут делать что угодно. Народ от того, что они там делают, отстранен. Ему как бы и знать не положено, что делается в области дипломатии, «не вашего ума дело». В этом якобы «государственные интересы», а разбираться в них могут кто-то вроде причастной к тайнам неграмотной Захаровой.

Тайная дипломатия Путина-Лаврова должны быть отменена. Все существенные для граждан страны внешнеполитические вопросы должны обсуждаться открыто. Не должно быть никаких тайных договоров, соглашений. Это касается отношений как с «западными» странами, так и с «восточными».

Телеграм-канал «СерпомПо»