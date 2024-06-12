Украинка из Хмельницкого: Лукашенко больной на голову 12.06.2024, 15:40

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Белорусского диктатора в Украине ненавидят.

Журналистка «Зеркало» съездила на ранее популярный среди белорусов рынок в украинском Хмельницком.

Теперь рынок пустует, так как жители нашей страны не могут ездить в Украину. Украинцы, среди которых Лукашенко раньше был самым популярным зарубежным политиком, изменили свое мнение о диктаторе:

— Мне ни х*ена не надо, только чтоб покой был, чтоб войны не было. Радость моя — дети, внуки, а все эти путины, лукашенко мне не надо. На **й эта война! Вот кацапы говорят, что это мы на Россию напали, и Лукашенко ваш так говорит — ну больной же на голову. Тьфу на них всех, — рассказала продавец на рынке в Хмельницком.

Отметим, что Лукашенко, по данным соцопросов, не доверяют 95% украинцев.