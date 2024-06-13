Forbes: ATACMS «косят» российские С-400 в Крыму 13.06.2024, 7:58

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Грядут и более серьезные атаки.

Украина активно использует ракеты ATACMS для уничтожения российских объектов во временно оккупированном Крыму. В том числе, вражеских систем С-400.

Об этом пишет Forbes. К примеру, в середине мая украинские военные выпустили мощный залп из 10 ракет американского производства по российской базе Бельбек под Севастополем в оккупированном Крыму. Удар нанес немалый ущерб оккупантам – фотографии с земли подтвердили, что были уничтожены радар и две пусковые установки зенитной батареи С-400. Сообщалось, что ракеты также повредили четыре военных самолета на близлежащем военном аэродроме.

Неудивительно, что россияне быстро заменили разрушенные компоненты С-400, но не так давно Украина снвоа ударила по батарее С-400 в Бельбеке. Неустановленные боеприпасы – вероятно, те же самые M39A1 ATACMS, обрушились также на две другие батареи ПВО поблизости: еще одну С-400 и менее дальнобойную – С-300.

«В ходе удара было использовано не менее 10 ракет ATACMS, и российская система ПВО не смогла перехватить ни одной из них», – сообщили в украинском Центре оборонных стратегий.

Отмечалось, что были уничтожены два радара – по одному из батарей С-300 и С-400. По третьему радару информация уточнялась.

Бельбек становится ловушкой на истощение для лучшей системы ПВО российских ВКС. Украина уничтожает свежие ракетные батареи примерно так же быстро, как их успевают разворачивать, пишет издание. Россияне уже успели потерять два командных пункта С-400, четыре радара и 16 пусковых установок, что могут подтвердить аналитики Oryx.

«В общей сложности, возможно, украинские ракетные рейды уничтожили части четырех или пяти батарей С-400. По иронии судьбы, С-400 были разработаны как противоракеты, но, очевидно, они не работают. (...) У российских ВКС есть более 50 батарей С-400. Но батареи бесполезны для военных действий России в Украине, если они не могут выдержать украинские ракетные удары. Чем больше С-400 россияне разместят в Украине, тем больше С-400 они, скорее всего, потеряют», – подчеркивает Forbes.

Некоторые российские наблюдатели опасаются, что грядут гораздо более серьезные атаки. Если украинцы следуют американской ударной доктрине, то сначала наносятся удары по батареям ПВО. После этого в игру вступит «авиация на базе F-16, под крыльями которой находится широкий спектр боеприпасов», – заявил один из российских блогеров.

«Первые F-16 – бывшие датские образцы – должны прибыть в Украину в ближайшие недели. Не удивляйтесь, если истребители быстро начнут наносить удары по российским базам в Крыму. Базам, чья противовоздушная оборона постоянно ослабевает под шквальными ударами ракет ATACMS», – резюмирует издание.