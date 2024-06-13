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«Я бы, как святой, по воде бежал»

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  • 13.06.2024, 13:00
  • 3,190
«Я бы, как святой, по воде бежал»

Белоруска сняла на видео, как «выгуливала» удава прямо в Цнянском водохранилище.

Каких только домашних питомцев не заводят белорусы... Например, жительница Минска уже полтора года является счастливой обладательницей удава. По словам девушки, ей подарили рептилию на День рождения, а когда подрастет, питомец достигнет трех метров. Пока он еще «ребенок», хозяйка время от времени привозит его на столичные водоемы, чтобы искупаться. Один из таких дней минчанка сняла и опубликовала в TikTok.

@alyoshka_kroshka

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На кадрах видно, как девушка «прогуливается» по мелководью Цнянского водохранилища вместе со своим удавом: такой досуг она назвала «прелестью». Рептилия послушно, будто по команде, плывет рядом и совершенно не собирается покидать хозяйку. При этом других людей в кадре нет: может, убежали?..

«Вы его только там не теряйте, пожалуйста…» — написала под роликом одна из пользователей соцсетей. Другой подписчик не без юмора добавил:

«Главное, не пропустите момент, когда он перестанет есть и начнет смотреть на вас влюбленными глазами».

Некоторые пользователи TikTok рассказывали о собственных домашних животных, среди которых в том числе были и экзотические. Так, один из белорусов написал, что у него «тоже есть императорский, даже двое: девочка около года и мальчик 8 лет».

«Надо тоже приехать искупать», — написал их хозяин, на что автор ролика ответила: «Приезжайте, люди отлично реагируют».

«Так, в Цнянке больше не купаюсь», — поделился в комментариях очередной пользователь TikTok. Другой спросил:

«А чего он без шапочки купается?»

«Я бы, как святой, по воде бежал» — явно не разделил восторга в произошедшем еще один мужчина. Однако девушка отметила, что у окружающих «агрессии ноль», и «только положительные эмоции». По ее словам, после увиденного на пляже люди лишь «фоткаются и любуются».

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