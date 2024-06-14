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США направили подлодку на Кубу

  • 14.06.2024, 6:07
  • 2,576
США направили подлодку на Кубу

Из-за кораблей РФ.

Подлодка США USS Helena сегодня, 13 июня, прибыла на Кубу. Сейчас на острове находятся российские военные корабли.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Южное командование Вооруженных сил США в Twitter.

«Быстроходная подводная лодка USS Helena находится в заливе Гуантанамо на Кубе в рамках обычного визита в порт, проходя через географическую зону ответственности Южного командования США», - рассказали военные.

Они уточнили, что подлодка выполняет миссию по глобальной морской безопасности и национальной обороне. При этом маршрут судна был запланирован заранее.

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