76-летняя блогер из Гомельской области вышла замуж за подписчика

76-летняя блогер из Гомельской области вышла замуж за подписчика3
- 14.06.2024, 10:59
- 1,748
Ему 87.
В Жлобине зарегистрировали брак 87-летний Борис и 76-летняя Галина. О необычном бракосочетании рассказали в управлении юстиции Гомельского облисполкома.
Галина живет в деревне Новая Корма, там у нее дом, огород на 15 соток, а также 50 уток, три поросенка, два кота и собака. В качестве хобби снимает видео и выкладывала в TikToк.
«Борис был моим подписчиком: комментировал видео, ставил лайки. Спустя полтора года ухаживаний заявил: «Больше так не могу, приеду!» Я не восприняла серьезно — он видел меня только на фото, да и от Литвы до нас неблизкий свет», — рассказывает Галина Федоровна.
Но гражданин Литвы Борис приехал в Жлобин и уже оттуда позвонил уточнить адрес.
«Встретила, приняла, так и остался со мной», — говорит Галина Федоровна.
По ее словам, мужчина легко освоился в деревне, стал помогать по хозяйству. Женщина признается, что мужской руки ей не хватало. Сейчас они оформляет Борису вид на жительство в Беларуси.
У пары на двоих 6 детей, 15 внуков и 13 правнуков.