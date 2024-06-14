76-летняя блогер из Гомельской области вышла замуж за подписчика 3 14.06.2024, 10:59

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Ему 87.

В Жлобине зарегистрировали брак 87-летний Борис и 76-летняя Галина. О необычном бракосочетании рассказали в управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Галина живет в деревне Новая Корма, там у нее дом, огород на 15 соток, а также 50 уток, три поросенка, два кота и собака. В качестве хобби снимает видео и выкладывала в TikToк.

«Борис был моим подписчиком: комментировал видео, ставил лайки. Спустя полтора года ухаживаний заявил: «Больше так не могу, приеду!» Я не восприняла серьезно — он видел меня только на фото, да и от Литвы до нас неблизкий свет», — рассказывает Галина Федоровна.

Но гражданин Литвы Борис приехал в Жлобин и уже оттуда позвонил уточнить адрес.

«Встретила, приняла, так и остался со мной», — говорит Галина Федоровна.

По ее словам, мужчина легко освоился в деревне, стал помогать по хозяйству. Женщина признается, что мужской руки ей не хватало. Сейчас они оформляет Борису вид на жительство в Беларуси.

У пары на двоих 6 детей, 15 внуков и 13 правнуков.