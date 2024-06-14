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США продлили санкции в отношении Беларуси

  • 14.06.2024, 12:35
  • 1,404
США продлили санкции в отношении Беларуси

На год.

Президент США Джо Байден продлил санкции в отношении Беларуси еще на один год. Соответствующее уведомление он подписал 13 июня.

«Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредоносная деятельность и давние злоупотребления белoрусского режима продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в заявлении.

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