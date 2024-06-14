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Зеленский о «мирных предложениях» Путина: Месседжи, как у Гитлера

  • 14.06.2024, 20:10
Зеленский о «мирных предложениях» Путина: Месседжи, как у Гитлера

Заявления диктатора РФ направлены на возрождение нацизма.

Заявление диктатора РФ Владимира Путина, что для начала мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территории четырех украинских областей, а Киев обязан отказаться от вступления в НАТО, является ультиматумом, которые были и раньше. Об этом в интервью Sky TG24, опубликованном 14 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, заявления Путина направлены на возрождение нацизма.

«Это новая волна нацизма, он – российский. Также то, что заявляет Путин – отдать ему часть наших территорий, которые оккупированные, и которые не являются оккупированными; говорит о нескольких регионах нашей страны и он остановится и не будет никакого замороженного конфликта – месседжи, такие же, как у Гитлера, который говорил (и 100 лет не прошло), что дайте мне часть Чехословакии и на этом все закончится. Это ложь», – сказал Зеленский.

По его словам, нельзя верить таким месседжам.

«Путин идет по тому же пути. Он сегодня уже говорит о четырех регионах, а до этого был Крым и Донбасс. […] Сегодня он называет украинские земли «российскими территориями»… Я считаю, что нацизм уже пришел. Теперь у него есть лицо Путина», – подчеркнул Зеленский.

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