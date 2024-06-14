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Bloomberg: G7 готовит новые меры против теневого флота РФ

  • 14.06.2024, 20:27
Bloomberg: G7 готовит новые меры против теневого флота РФ

Подробности.

Участники саммита G7 внесут в коммюнике заявления об усиленной имплементации потолка цен на нефть, а также меры против новых энергетических проектов Кремля и экспорта металлов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа.

«Мы продолжим оказывать значительное давление на российские доходы от энергоносителей и других сырьевых товаров», - говорится в заявлении, которое, как ожидается, будет опубликовано в пятницу.

Ограничение цен G-7 на российскую нефть и нефтепродукты запрещает западным судовладельцам, страховщикам и посредникам предоставлять суда и услуги для грузов, цена на которые превышает установленные пороги.

Хотя ограничения вызвали отказ от западного страхования и потребность в альтернативах, Москва смогла обойти значительную часть последствий, собрав флот танкеров, работающих в юрисдикциях, которые трудно отследить, и обратившись к незападным поставщикам услуг для транспортировки своих баррелей на новые рынки, например, в Индию.

США, Великобритания и ЕС недавно начали применять санкции к судам, участвующим в этих перевозках.

«G-7 будет принимать меры, включая санкции и инновационные правоохранительные меры с использованием соответствующих географических регионов, для борьбы с использованием Россией обманчивых альтернативных методов транспортировки в обход наших санкций с помощью своего теневого флота», - говорится в заявлении.

Лидеры G-7 также обязуются делать больше для того, чтобы препятствовать «развитию будущих энергетических проектов и нарушать доступ к товарам и услугам, на которые эти проекты полагаются», и будут продолжать уменьшать доходы России от металлов.

Накануне член «семерки» Великобритания уже объявила о расширении санкционного списка на 50 позиций, «включая суда теневого флота, ключевых участников российской финансовой системы и поставщиков ВПК».

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