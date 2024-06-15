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Украинские военные уничтожили важную технику РФ возле Волчанска

  • 15.06.2024, 12:15
  • 1,870
Украинские военные уничтожили важную технику РФ возле Волчанска

Работу пограничного спецназа показали на видео.

Вблизи Волчанска Харьковской области пограничный спецназ Украины нанес огневое поражение по вражеской технике оккупантов.

Об этом сообщает ГПСУ.

«Ударными дронами по российскому «Уралу» и полковой землеройной машине (ПЗМ) отработали бойцы «Шквала». Во превратился транспорт, очевидно», - говорится в сообщении.

Кроме того, уточняются потери живой силы, находившейся в ПЗМ.

«Шквал» - это своеобразный пограничный спецназ, предназначенный для выполнения специальных задач. Главной его задачей является охрана государственной границы Украины.

Подразделение было создано с началом боевых действий на востоке страны и готово к выполнению задач как по охране государственной границы, так и в зоне проведения Операции объединенных сил.

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