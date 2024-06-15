Украинские военные уничтожили важную технику РФ возле Волчанска 15.06.2024, 12:15

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Работу пограничного спецназа показали на видео.

Вблизи Волчанска Харьковской области пограничный спецназ Украины нанес огневое поражение по вражеской технике оккупантов.

Об этом сообщает ГПСУ.

«Ударными дронами по российскому «Уралу» и полковой землеройной машине (ПЗМ) отработали бойцы «Шквала». Во превратился транспорт, очевидно», - говорится в сообщении.

Кроме того, уточняются потери живой силы, находившейся в ПЗМ.

«Шквал» - это своеобразный пограничный спецназ, предназначенный для выполнения специальных задач. Главной его задачей является охрана государственной границы Украины.

Подразделение было создано с началом боевых действий на востоке страны и готово к выполнению задач как по охране государственной границы, так и в зоне проведения Операции объединенных сил.