США могут лишить РФ денег на ведение войны Александр Кочетков

15.06.2024, 20:00

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При каком условии?

Не имею никаких эмоций относительно очень запоздалого решения США остановить биржевую долларовую торговлю в РФ. И не важно, насколько валюта агрессора упала после этого решения, и как быстро она вернулась примерно на прежний уровень.

Имеет значение лишь то, что рубль не просто отреагировал, а отреагировал панически. И возникли очереди в обменники.

Понимаете, Кремль постоянно рассказывает, что Штаты окончательно потеряли позицию мирового экономического гегемона, что санкции на Россию никак не влияют, что их экономика безумно растет и что юань фактически становится резервной мировой валютой вместо доллара. А тут хоп − и все рухнуло. Хотя решение США было ожидаемым, и российская банковская сфера к нему тщательно готовилась. Но не помогло.

То есть, таки существуют инструменты, которые постепенно могут лишить недоимперию денег на ведение войны. При условии, что Штаты разберутся со своими выборами и начнут работать на победу над недоимперией хотя бы на 30% от собственных возможностей.

Так же не имеет значения, что именно наварнякал напрочь оторванный от земли Путин под видом «мирного плана России». Важно, что он вынужден на эту тему официально высказываться.

Ситуация, как с рублем: пропаганда агрессора аж захлебывается, что швейцарский Саммит мира не имеет значения, что никто влиятельный на него не приедет, что Россию поддерживает весь глобальный Юг, поэтому без удовлетворения прихотей Кремля ничего не будет.

И если бы оно действительно было так, то Путин молча игнорировал бы все мирные процессы, с ним не согласованные. Так же, как на сильный рубль не влияли бы решения США, «потерявших влиятельность». Ну, может, Путин мимоходом со своим похабным юморком заметил бы, что армия РФ наступает неудержимо, и уже скоро в Киеве будет правительство Медведчука, которое охотно пойдет на все предложения Москвы.

Так ведут себя сильные и уверенные в победе. А фюрерок снова прибегает к воспоминаниям о невозможном, придумывает, на что он якобы был готов в Стамбуле, и предлагает бред, который вряд ли поддержит кто-то, кроме Северной Кореи и Венесуэлы.

Украине нужен либо реальный мир, либо устойчивое прекращение огня. Но сейчас мы от этого столь же далеки, как и в начале войны.

Александр Кочетков, «Фейсбук»