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Глава Конференции европейских раввинов отреагировал на антисемитизм Лукашенко

  • 17.06.2024, 11:02
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Глава Конференции европейских раввинов отреагировал на антисемитизм Лукашенко
Пинхас Гольшмидт
Фото: stmegi.com

Слова диктатора не остались незамеченными.

Лукашенко позволил себе грубейший антисемитский выпад. Выступая на «антикоррупционном совещании», он заявил, что воруют в Беларуси в основном евреи.

На заявление диктатора отреагировал глава Конференции европейских раввинов Пинхас Гольдшмидт:

— Когда все остальное не помогает, автократы обычно прибегают к антисемитизму. Это абсолютно неприемлемо и должно быть осуждено!

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в воскресенье, 16 июня, назвал высказывания Лукашенко, сделанные накануне, «неприемлемыми» и «возмутительными», добавив, что они «звучат как откровенные антисемитские комментарии».

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