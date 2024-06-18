Столтенберг: Китай должен заплатить за поддержку Москвы в войне с Украиной
- 18.06.2024, 9:45
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Пекин пытается добиться двух результатов.
Китаю придется столкнуться с последствиями за поддержку войны России против Украины, если он не изменит свою политику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Йенса Столтенберга BBC News.
Генеральный секретарь НАТО заявил, что Пекин «пытается добиться двух результатов», поддерживая военную машину России, а также пытаясь сохранить отношения с европейскими союзниками.
«Это не сработает в долгосрочной перспективе», - заявил Столтенберг во время визита в Вашингтон.
Отвечая на вопрос о том, что члены НАТО могут сделать в отношении поддержки Китаем России, г Столтенберг сказал, что ведется «постоянный разговор» о возможных санкциях.
Он сказал, что Китай «делится многими технологиями, такими как микроэлектроника, которые имеют ключевое значение для России в создании ракет и оружия, которое она использует против Украины».
Он добавил, что «на каком-то этапе нам следует подумать о каких-то экономических издержках, если Китай не изменит свое поведение».
Пекин уже находится под некоторыми санкциями за поддержку России: в прошлом месяце США объявили об ограничениях, которые коснутся около 20 фирм, базирующихся в Китае и Гонконге.
Китай защищает свой бизнес с Москвой, заявляя, что он не продает летальное оружие и «разумно осуществляет экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами».
Изоляция Путина
Россия становится все более изолированной на мировой арене с тех пор, как она начала полномасштабную войну с Украиной в 2022 году. «Россия сейчас все больше и больше объединяется с авторитарными лидерами», - заявил Столтенберг, перечислив Иран, Пекин и Северную Корею.
Он сказал, что Северная Корея отправила в Россию артиллерийские снаряды, а взамен Россия предоставила передовые технологии для ракетной и ядерной программы Северной Кореи.
«Таким образом, Северная Корея помогает России вести агрессивную войну против Украины», - добавил он.