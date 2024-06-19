Помилованного Путиным сатаниста-людоеда поймали на продаже наркотиков 2 19.06.2024, 7:43

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До этого он воевал в «Шторм Z».

Помилованный главой Кремля сатанист-людоед Николай «Граф» Оголобяк, который воевал против Украины, был пойман на продаже наркотиков. Об этом сообщает российское медиа 76.ru.

Сообщается, что Оголобяк проходит по статье о покушении на сбыт наркотиков в значительном размере группой лиц. Николай — один из обвиняемых.

Отметим, что еще в прошлом году стало известно, что Оголобяк вышел на свободу в России. Так, в 2010 году он получил 20 лет колонии за ритуальное убийство четырех человек. Он должен был пребывать в тюрьме до 2030 года, однако в 2023 году завербовался в подразделение «Шторм Z», сформированное из зэков. После ранения в Украине Оголобяка помиловали.

Дело Николая «Графа» Оголобяка: что известно

Николай Оголобяк — это участник банды ярославских сатанистов, расчленивших подростков еще в 2008 году. Члены секты несколько лет проводили кровавые ритуалы. Для жертвоприношений использовали убитых собак и кошек. Новых членов посвящали кровью животных. Позже Оголобяк вместе с товарищами совершили серию ритуальных убийств на заброшенном пустыре в Красноперекопском районе города Ярославль в России. Жертвами стали знакомые убийц: 15-летняя Оля Пухова, 16-летняя Аня Горохова и 16-летние Андрей Сорокин и Варя Кузьмина. Трупы расчленили, а некоторые части тел и органы отсекли. Некоторые части тел были съедены.

По словам журналистов, что Оголобяк был единственным совершеннолетним в банде на момент совершения преступления, поэтому в 2010-м получил самый суровый приговор. Суд назначил 20 лет колонии строго режима.

Как рассказал отец маньяка, в «Шторм Z» он прослужил полгода.

«Он ходит, но ранение было тяжелое. Пока никем не работает, восстанавливается. На СВО его вряд ли снова возьмут», — сказал Оголобяк-старший в 2023 году.

По его словам, Николай после помилования начал жить с матерью.