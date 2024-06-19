Путину очень не хочется быть повешенным Александр Невзоров

19.06.2024, 11:31

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Александр Невзоров

Но начинается супер-гонка.

В Северную Корею Путин поехал не только побираться, но и набираться ума. Перенимать драгоценный опыт.

У Путина нет иного пути, кроме тотальной и шизоидной диктатуры сев-корейского типа.

Только режим такого типа обеспечивает абсолютный контроль населения и долговечность режима.

Любые полумеры, гибридные состояния, и даже видимость «свобод» ведут к мятежам, революциям, массовому прорыву антидиктаторских и антивоенных настроений.

Гарантии дает лишь 100% жесткая диктатура и запрессовка народа.

Северная Корея доказывает, что приведение населения в состоянии полной идиотии не является проблемой.

Рецептура того, как это делается - не секрет.

Путину очень не хочется быть заживо растерзанным или повешенным.

Но!

Даже тот уровень трусости и опущенности, который демонстрируют сейчас русские - не гарантия «стабильности».

Может «рвануть».

А у Ына - не может.

Продлить свои дни и наслаждаться властью, кремлевский упырь сможет только в том случае, если успеет «перепрошить» народец. Времени у него не много. Но перепрошивочный ресурс и инструментарий - огромен. Он поевосходит северокорейский в сотни раз.

Ему надо успеть до зарождения реальных и массовых недовольств. Успеет обыдиотить на северокорейский манер - будет жить и править вечно.

Не успеет - сдохнет страшнее, чем Кадаффи.

Так что начинается супер-гонка.

Александр Невзоров, «Телеграм»