Путину очень не хочется быть повешенным
- Александр Невзоров
- 19.06.2024, 11:31
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Но начинается супер-гонка.
В Северную Корею Путин поехал не только побираться, но и набираться ума. Перенимать драгоценный опыт.
У Путина нет иного пути, кроме тотальной и шизоидной диктатуры сев-корейского типа.
Только режим такого типа обеспечивает абсолютный контроль населения и долговечность режима.
Любые полумеры, гибридные состояния, и даже видимость «свобод» ведут к мятежам, революциям, массовому прорыву антидиктаторских и антивоенных настроений.
Гарантии дает лишь 100% жесткая диктатура и запрессовка народа.
Северная Корея доказывает, что приведение населения в состоянии полной идиотии не является проблемой.
Рецептура того, как это делается - не секрет.
Путину очень не хочется быть заживо растерзанным или повешенным.
Но!
Даже тот уровень трусости и опущенности, который демонстрируют сейчас русские - не гарантия «стабильности».
Может «рвануть».
А у Ына - не может.
Продлить свои дни и наслаждаться властью, кремлевский упырь сможет только в том случае, если успеет «перепрошить» народец. Времени у него не много. Но перепрошивочный ресурс и инструментарий - огромен. Он поевосходит северокорейский в сотни раз.
Ему надо успеть до зарождения реальных и массовых недовольств. Успеет обыдиотить на северокорейский манер - будет жить и править вечно.
Не успеет - сдохнет страшнее, чем Кадаффи.
Так что начинается супер-гонка.
Александр Невзоров, «Телеграм»